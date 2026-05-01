Biathlon-Star Johannes Kühn beendet Karriere – emotionaler Abschied

SID 01.05.2026 • 13:30 Uhr 2012 gab er sein Debüt, nun zieht sich der gebürtige Passauer nach über zweihundert Weltcuprennen zurück.

Biathlet Johannes Kühn hat das Ende seiner aktiven Karriere verkündet. „Nach 24 Jahren“ sei es an der Zeit, schrieb der 34-Jährige am Freitag auf Instagram. Der zweimalige Olympiateilnehmer und WM-Bronzemedaillengewinner hatte bereits Anfang 2025 seinen Rücktritt angekündigt.

Kühn zieht positive Biathlon-Bilanz

„Ob ich immer zufrieden war? Natürlich nicht. Habe ich viele gute Ergebnisse verschossen? Bestimmt. Das ist Biathlon“, schrieb er nun rückblickend. Seine DSV-Bilanz ordnet er dennoch positiv ein: „Als Kind hätte man von so etwas geträumt!“ Kühn galt einst als großes Nachwuchstalent, nachdem er mehrere Weltmeistertitel im Juniorenbereich gesammelt hatte.

Bronze-Coup im Karriere-Herbst

Erst auf der Zielgeraden seiner Karriere erlebte Kühn 2025 einen seiner größten Erfolge, als er mit der Staffel bei der WM in Lenzerheide zu Bronze lief. „Ich bin schon so lange dabei und es hat nie mit der WM-Medaille geklappt. Es war einfach eine Erleichterung“, sagte er damals nach dem emotionalen Erfolg.

Olympia-Starter, EM-Gold, Weltcup-Sieg