Biathlon-Knaller: Ricco Groß zurück im Weltcup – Schweiz-Chef!

SID 06.05.2026 • 19:01 Uhr Der neunfache Weltmeister Ricco Groß war zuvor in Deutschland, Russland, Österreich und Slowenien als Trainer tätig.

Der viermalige Olympiasieger Ricco Groß kehrt in den Biathlon-Weltcup zurück. Wie der Schweizer Skiverband am Mittwoch bekannt gab, wird der 55-jährige Deutsche künftig den Bereich Schießen bei den Eidgenossen leiten. In den vergangenen beiden Jahren war Groß als Trainer am Biathlon-Stützpunkt Ostschweiz in Lenzerheide tätig.

Bundi übernimmt Athletik im Schweizer Team

Neben Groß ist auch Gion-Andrea Bundi für den Bereich Athletik neu im Schweizer Team. Der ehemalige Langläufer ist zugleich auch verantwortlicher Leiter des Weltcupteams der Frauen, für die Männer übernimmt diese Rolle Este Kein Einaste. An der Seite von Groß wird außerdem Andreas Kuppelwieser als Schießtrainer tätig sein. Die beiden werden sowohl die Männer als auch die Frauen betreuen, die auch weiterhin gemeinsame Trainingslager abhalten werden.

Flunger heuert beim DSV an

Bei den Schweizern hatte die Österreicherin Sandra Flunger ihren Posten als Cheftrainerin nach dem Olympia-Winter aufgegeben und war zum Deutschen Skiverband gewechselt. Dort soll die 44-Jährige die Biathletinnen als Cheftrainerin wieder in die Spur bringen.

Groß: Neunfacher Biathlon-Weltmeister als Trainer