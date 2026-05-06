Deutscher Biathlon-Guru wechselt nach Österreich

SID 06.05.2026 • 12:13 Uhr Wolfgang Pichler wechselt aus Bulgarien zum Österreichischen Skiverband. Dort ist der Biathlon-Coach künftig für die Planung und Trainingssteuerung verantwortlich.

Die deutsche Biathlon-Legende Wolfgang Pichler sucht eine neue Herausforderung und wechselt aus Bulgarien zum Österreichischen Skiverband.

Pichler (71) ist künftig für die Planung und Trainingssteuerung des Weltcupteams verantwortlich, das gab der ÖSV am Mittwoch bekannt. Cheftrainer der Männer wird sein Landsmann Felian Schubert.

Biathlon: Hauser und Eder nicht mehr dabei

„Mit dieser strukturellen Umstellung erhoffe ich mir, dass dem Team, auch in Hinblick auf die Heim-WM 2028 in Hochfilzen, ein deutlicher Schritt nach vorne gelingt. Nach den Rücktritten von Lisa Hauser und Simon Eder gilt es jetzt, ein junges, schlagkräftiges Team aufzubauen“, sagte ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher.