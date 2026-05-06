Deutscher Biathlon-Guru wechselt nach Österreich

Die deutsche Biathlon-Legende Wolfgang Pichler sucht eine neue Herausforderung und wechselt aus Bulgarien zum Österreichischen Skiverband.
ÖSV holt deutschen Biathlon-Guru
Pichler (71) ist künftig für die Planung und Trainingssteuerung des Weltcupteams verantwortlich, das gab der ÖSV am Mittwoch bekannt. Cheftrainer der Männer wird sein Landsmann Felian Schubert.
Biathlon: Hauser und Eder nicht mehr dabei
„Mit dieser strukturellen Umstellung erhoffe ich mir, dass dem Team, auch in Hinblick auf die Heim-WM 2028 in Hochfilzen, ein deutlicher Schritt nach vorne gelingt. Nach den Rücktritten von Lisa Hauser und Simon Eder gilt es jetzt, ein junges, schlagkräftiges Team aufzubauen“, sagte ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher.
Pichler arbeitet seit Jahrzehnten im Biathlon und feierte vor allem mit dem schwedischen Team große Erfolge. Es folgte ein Engagement in Russland, zuletzt war der Ruhpoldinger als Berater des bulgarischen Teams tätig. Bei den Winterspielen in Mailand/Cortina hatte Lora Christowa zuletzt Bronze im Einzel über 15 km geholt.