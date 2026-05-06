Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Biathlon
Biathlon
NEWS
KALENDER
WELTCUPSTÄNDE
ERGEBNISSE
TICKER
Biathlon>

Deutscher Biathlon-Guru wechselt nach Österreich

ÖSV holt deutschen Biathlon-Guru

Wolfgang Pichler wechselt aus Bulgarien zum Österreichischen Skiverband. Dort ist der Biathlon-Coach künftig für die Planung und Trainingssteuerung verantwortlich.
Wolfgang Pichler arbeitet künftig für Österreich
Wolfgang Pichler arbeitet künftig für Österreich
© IMAGO/Fotostand
SID
Wolfgang Pichler wechselt aus Bulgarien zum Österreichischen Skiverband. Dort ist der Biathlon-Coach künftig für die Planung und Trainingssteuerung verantwortlich.

Die deutsche Biathlon-Legende Wolfgang Pichler sucht eine neue Herausforderung und wechselt aus Bulgarien zum Österreichischen Skiverband.

Pichler (71) ist künftig für die Planung und Trainingssteuerung des Weltcupteams verantwortlich, das gab der ÖSV am Mittwoch bekannt. Cheftrainer der Männer wird sein Landsmann Felian Schubert.

Biathlon: Hauser und Eder nicht mehr dabei

„Mit dieser strukturellen Umstellung erhoffe ich mir, dass dem Team, auch in Hinblick auf die Heim-WM 2028 in Hochfilzen, ein deutlicher Schritt nach vorne gelingt. Nach den Rücktritten von Lisa Hauser und Simon Eder gilt es jetzt, ein junges, schlagkräftiges Team aufzubauen“, sagte ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher.

Pichler arbeitet seit Jahrzehnten im Biathlon und feierte vor allem mit dem schwedischen Team große Erfolge. Es folgte ein Engagement in Russland, zuletzt war der Ruhpoldinger als Berater des bulgarischen Teams tätig. Bei den Winterspielen in Mailand/Cortina hatte Lora Christowa zuletzt Bronze im Einzel über 15 km geholt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite