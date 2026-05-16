Biathlon: Plötzliches Karriereende mit 25

Überraschung im Biathlon: Die Kanadierin Benita Peiffer hat am Freitag ihr Karriereende im Alter von nur 25 Jahren bekanntgegeben. Die entfernte Verwandte des ehemaligen deutschen Weltklasse-Biathleten Arnd Peiffer nannte bei ihrer Erklärung keinen expliziten Grund für den drastischen Schritt.
Plötzliches Karriereende mit 25
„Danke, Biathlon! Es ist das Ende einer Ära für mich. Stolze Momente, Lernkurven und SO viele unvergessliche Erinnerungen. Es ist traurig, auf Wiedersehen zu sagen, aber ich freue mich auf das, was als Nächstes kommt“, schrieb Peiffer auf Instagram.
„Ich werden den Sport vermissen“
Die Olympiateilnehmerin von 2026 fügte hinzu, dass sie „extrem dankbar“ für alle Menschen sei, die sie auf ihrem Weg kennenlernen durfte: „Ich habe durch den Sport bleibende Erinnerungen geschaffen und lebenslange Freunde getroffen.“
Peiffer bedankte sich zudem bei ihrer Familie, ihren Freunden, Teamkolleginnen, Trainern und Sponsoren. „Ich werde den Sport und all die Leute in ihm vermissen. Auf geht’s zum nächsten Kapitel“, meinte sie abschließend.
Genauer ging die Kanadierin aber nicht darauf ein, wie es künftig für sie weitergeht. Umso überraschender ist ihr Rücktritt. Peiffer war seit der Saison 2021/22 eine feste Größe im kanadischen Weltcup-Team. Sie nahm an Weltmeisterschaften teil und wurde in den Olympia-Kader berufen. Die 25-Jährige ging im Weltcup 44 Mal an den Start und fuhr insgesamt viermal in die Punkte.