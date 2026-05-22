Biathlon-Star Anna Magnusson dachte an Rücktritt

Daniel Höhn 22.05.2026 • 13:18 Uhr Anna Magnusson hat sich mit Rücktrittsgedanken beschäftigt und geht damit offen um. Inzwischen hat der Biathlon-Star eine Entscheidung getroffen.

Biathlon-Star Anna Magnusson war in diesem Frühjahr kurz davor zurückzutreten, wie die Schwedin nun öffentlich eingestand.

„Es fiel mir ziemlich leicht, diese Gedanken zu hegen. So war es schon seit vielen Jahren. Es war wohl kein Geheimnis, dass ich vor dieser Saison ziemlich lange darüber nachgedacht habe“, sagte Magnusson dem Sender SVT.

„Gibt andere Dinge, die ich tun möchte“

Im vergangenen Winter absolvierte Magnusson ihre bislang beste Saison: Sie gewann fünf Einzelrennen und holte bei den Olympischen Winterspielen mit der schwedischen Staffel Silber: „Es war eine sehr, sehr gute Saison, die alle meine Erwartungen übertroffen hat“, zeigte sich Magnusson zufrieden.

Ende März hatte die 31-Jährige der Zeitung Expressen gesagt: „Ich werde versuchen, Energie zu tanken. Ich will keine vorschnelle Entscheidung treffen oder sie erzwingen. Es muss sich zu 100 Prozent richtig anfühlen.“

Die Frage der Motivation

Sie musste sich eingestehen: „Aber es gibt auch andere Dinge, die ich tun möchte. Man muss unglaublich viel Arbeit investieren und es kostet eine Menge, diese Anstrengungen zu leisten“, sagte sie: „Wenn ich weitermache, dann wirklich nur mit 100 Prozent. Es ist vor allem eine Frage der Motivation. Ist da noch ein Funken übrig, um diese Arbeit zu investieren?“