Biathlon: Deutsche Stars starten in Dresden

Niklas Sagner 10.06.2026 • 16:45 Uhr Der City Biathlon Dresden geht am 23. August 2026 in seine dritte Auflage. Der Deutsche Skiverband ist mit einem starken Aufgebot vertreten.

Der City Biathlon Dresden gilt als sportlicher Gradmesser im Sommer und findet am 23. August 2026 zum dritten Mal statt. Auch in diesem Jahr gibt es ein hochkarätig besetztes internationales Starterfeld.

Der Deutsche Skiverband (DSV) ist mit diesem Aufgebot vertreten: Philipp Nawrath, Justus Strelow, Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz werden vor heimischer Kulisse an den Start gehen.

Angeführt wird das Herrenfeld vom Gesamtweltcupsieger der abgelaufenen Saison: Éric Perrot. Der Franzose gewann bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Antholz zweimal Gold sowie einmal Silber und setzte sich bereits 2025 beim City Biathlon als Sieger durch.

Bei den Damen führt Lisa Vittozzi das Starterfeld an. Die Verfolgungs-Olympiasiegerin von Antholz beendete die Saison auf Rang drei im Gesamtweltcup.

„Der City Biathlon Dresden ist für uns als Deutscher Skiverband ein besonderes Event – Spitzensport mitten in der Stadt, eine einzigartige Atmosphäre und eine Bühne, auf der unsere Athletinnen und Athleten vor heimischem Publikum zeigen können, was sie leisten“, wird Sportdirektor Bernd Eisenbichler in einer offiziellen DSV-Mitteilung zitiert.

Biathlon: „Wertvolle Standortbestimmung im Sommer“

Weiter führte Eisenbichler aus: „Mit Philipp Nawrath, Justus Strelow, Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz haben wir ein Team am Start, das im vergangenen Winter konstant auf hohem Niveau gearbeitet hat. Gleichzeitig ist das internationale Teilnehmerfeld in Dresden ein echter Maßstab und damit eine wertvolle Standortbestimmung im Sommer.“

Die 2,3 Kilometer lange Strecke führt vorbei an den Wahrzeichen der Dresdner Altstadt – darunter Sächsischer Landtag, Semperoper und Elbufer. Start und Ziel sowie der Schießstand befinden sich im Heinz-Steyer-Stadion.