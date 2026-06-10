Biathlon: Topstar gibt Veränderung bekannt

Moritz Pleßmann 10.06.2026 • 21:49 Uhr Biathlon-Star Quentin Fillon Maillet gibt eine Trennung bekannt. Künftig läuft der Olympiasieger mit anderen Skiern durch die Loipe.

Biathlon-Olympiasieger Quentin Fillon Maillet läuft künftig mit neuen Skiern durch die Loipe. Die Trennung von seinem bisherigen Ausrüster Fischer verkündete er bei Instagram.

„Neun olympische Medaillen. Tausende Kilometer auf der Piste. Hunderte von Schüssen und viele gemeinsame Emotionen“, begann der Franzose sein Statement. „Nach all den Jahren mit Fischer trennen sich nun unsere Wege. Manche Kapitel schließen sich, wenn sie abgeschlossen sind, und dieses ist es, vollständig und auf wundervolle Weise“, schrieb der 33-Jährige weiter.

Schon in seiner Anfangszeit im Jura-Gebirge nahe der Schweizer Grenze fuhr Fillon Maillet auf Skiern des österreichischen Unternehmens. Von dort aus trugen sie ihn zu den „härtesten Pisten der Welt“.

Biathlon: Ein Dank für viele Medaillen

Allein bei den Olympischen Spielen 2022 und 2026 gewann der Franzose fünf Gold-, drei Silber- und eine Bronzemedaille. Dazu kommen 20 Medaillen bei Weltmeisterschaften und der Sieg im Gesamtweltcup der Saison 2021/22.

Sein Ausrüster war „an meiner Seite, als es auf wenige Sekunden oder Zentimeter ankam. Danke für alles, was ihr mir ermöglicht habt“, beendete er den Text.