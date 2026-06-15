Biathlon-WM 2031: Kontiolahti oder Östersund? Showdown am 18.9.

SID 15.06.2026 • 11:52 Uhr Kontiolahti hat die Weltmeisterschaften zuletzt 2025 ausgetragen, Östersund im Jahr 2019.

Die Weltcup-Austragungsorte Kontiolahti/Finnland und Östersund/Schweden haben offiziell ihre Bewerbungen zur Ausrichtung der Biathlon-Weltmeisterschaften 2031 eingereicht.

Das gab die International Biathlon Union (IBU) am Montag bekannt.

IBU-Kongress entscheidet im September

Der IBU-Kongress wählt am 18. September in Berchtesgaden den Gastgeber aus. Kontiolahti war zuletzt 2015 Gastgeber der Weltmeisterschaften, Östersund im Jahr 2019.