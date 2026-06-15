Biathlon-WM 2031: Kontiolahti oder Östersund? Showdown am 18.9.

Die Weltcup-Austragungsorte Kontiolahti/Finnland und Östersund/Schweden haben offiziell ihre Bewerbungen zur Ausrichtung der Biathlon-Weltmeisterschaften 2031 eingereicht.
Biathlon-WM 2031 in Skandinavien?
Kontiolahti hat die Weltmeisterschaften zuletzt 2025 ausgetragen, Östersund im Jahr 2019.
IBU vergibt die WM 2031
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Das gab die International Biathlon Union (IBU) am Montag bekannt.
IBU-Kongress entscheidet im September
Der IBU-Kongress wählt am 18. September in Berchtesgaden den Gastgeber aus. Kontiolahti war zuletzt 2015 Gastgeber der Weltmeisterschaften, Östersund im Jahr 2019.
Die kommende WM findet im Februar 2027 in Otepää/Estland statt, 2028 in Hochfilzen/Österreich und 2029 in der norwegischen Hauptstadt Oslo. 2030 wird die WM durch die Olympischen Spiele in den französischen Alpen in Le Grand-Bornand ersetzt.