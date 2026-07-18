Biathlon: Dahlmeier-Tragödie wird verfilmt

Vincent Wuttke 18.07.2026 • 11:24 Uhr Die Tragödie von Laura Dahlmeier wird verfilmt. Ausstrahlung soll bereits im kommenden Winter sein.

Das Leben und die letzten Momente vor dem Tod von Laura Dahlmeier werden verfilmt. Am 28. Juli verstarb sie nach einem Unglück im Karakorum-Gebirge in Pakistan. Nun dreht das ZDF eine Dokumentation über die Biathlon-Legende.

Das bestätigte der Sender der Deutschen Presse-Agentur. Das ZDF gab bereits erste Details bekannt. Demnach wird die Verfilmung eine Länge von 90 Minuten haben. Ein genaues Datum der Ausstrahlung steht noch nicht fest. Aber die Doku soll bereits im kommenden Winter zu sehen sein.

Die Produktion wird von der „Gruppe 5 Filmproduktion GmbH“ übernommen und die Filmemacher werden auch Personen aus dem nahen Umfeld zu Wort kommen lassen.

Dahlmeier-Tod wird verfilmt

Es ist dabei auch kein Zufall, dass das ZDF die Verfilmung vorantreibt und die Doku ausstrahlt. Denn von 2019 bis kurz vor ihrem Tod arbeitete sie als TV-Expertin für den öffentlich-rechtlichen Sender.

Dahlmeier war am 28. Juli 2025 bei einem Kletterunfall am Laila Peak im pakistanischen Karakorum-Gebirge ums Leben gekommen, als sie beim Abstieg auf 5700 Metern Höhe von herabstürzenden Felsen getroffen wurde und tödliche Verletzungen erlitt. Eine Bergung ihres Leichnams war nicht möglich. Dahlmeier blieb in ihren geliebten Bergen.

Zudem werde mit dem Verzicht auf eine Bergung Dahlmeiers Wünschen entsprochen. „Es war Laura Dahlmeiers ausdrücklicher und niedergeschriebener Wille, dass in einem Fall wie diesem, niemand sein Leben riskieren darf, um sie zu bergen. Ihr Wunsch war es, ihren Leichnam in diesem Fall am Berg zurückzulassen. Dies ist auch im Sinne der Angehörigen, die außerdem ausdrücklich darum bitten, Lauras letzten Wunsch zu respektieren.“

Dahlmeier war eine der erfolgreichsten deutschen Biathletinnen der Weltcup-Geschichte. Ihr Debüt gab sie am 1. März 2013 in Oslo, den ersten WM-Titel gewann sie 2015 mit der deutschen Staffel im finnischen Kontiolahti, sechs weitere Goldmedaillen sollten folgen.

Dahlmeier ist Olympiasiegerin

Bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang sicherte sie sich im Sprint und der Verfolgung Gold, dazu gewann sie im Einzel Bronze.