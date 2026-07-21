Erfreuliche Neuigkeiten aus Skandinavien: Das schwedische Biathlon-Traumpaar Hanna Öberg und Martin Ponsiluoma erwartet das erste gemeinsame Kind. Das gab Öberg am Dienstag auf Instagram bekannt.
Biathlon-Traumpaar im Baby-Glück
Das schwedische Biathlon-Paar Hanna Öberg und Martin Ponsiluoma erwartet Familienzuwachs. Die zweimalige Olympiasiegerin teilt die frohe Kunde auf Instagram mit.
Hanna Öberg (r.) und Martin Ponsiluoma (l.) werden Eltern
© IMAGO/TT
„Wir haben etwas zu berichten! Die kommende Saison bietet neue Herausforderungen“, schrieb die 30-Jährige auf der Plattform zu vielsagenden Fotos. Auf den Bildern hält das Paar sichtlich erfreut den Babybauch der Schwedin.
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Preuß und Herrmann-Wick gratulieren
Bekannte Biathlon-Kolleginnen wie 2022-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick, Dorothea Wierer, Schwester Elvira Öberg oder auch Franziska Preuß gratulierten dem Paar zum Baby-Glück.
Hanna Öberg hatte bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Antholz Staffel-Silber gewonnen. 2018 (Einzel) und 2022 (Staffel) konnte sich die Schwedin zur Olympiasiegerin krönen.
Ponsiluoma hatte bei Olympia 2026 schwedisches Gold in der Verfolgung gewonnen. Mit der Staffel holte er zudem Bronze.