Biathlon-Olympiasiegerin tot: Trauer um frühere Rivalin von Uschi Disl

SPORT1 14.07.2026 • 14:57 Uhr Biathlon-Olympiasiegerin Galina Kuklewa ist im Alter von 53 Jahren verstorben. Ihren größten Sieg feierte sie vor bei Olympia in Nagano hauchdünn vor Uschi Disl.

Trauer um Biathlon-Olympiasiegerin Galina Kuklewa. Die Russin starb im Alter von 53 Jahren, wie ihr Verband am heutigen Dienstag bekannt gab. Als Todesursache wird Krebs genannt.

„Kuklewa wird ewig weiterleben in den Herzen von Kollegen, Konkurrenten und Fans, und ihre Leistungen werden künftige Generationen russischer Biathleten inspirieren. Ruhe in Frieden“, hieß es in einer Mitteilung.

Kuklewa schnappte Uschi Disl 1998 Olympia-Gold weg

Sportlich bleibt Kuklewa vor allem mit ihrem Olympiasieg im Sprint von Nagano 1998 verbunden: Sie siegte hauchdünn vor der deutschen Legende Uschi Disl, Katrin Apel holte in dem Rennen Bronze.

In Nagano holte Kuklewa auch Silber mit der Staffel – hinter dem deutschen Gold-Quartett aus Disl, Apel, Martina Zellner und Petra Behle. 2002 in Salt Lake City gewann Kuklewa nochmals Staffel-Bronze – auch damals ging Gold an Deutschland (Apel, Disl, Andrea Henkel und Kati Wilhelm).