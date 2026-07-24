Biathlon: Funktionär für zehn Jahre gesperrt

Daniel Höhn 24.07.2026 • 10:22 Uhr Biathlon-Funktionär Petru Bria ist vom CAS gesperrt worden. Er erhält seine sehr lange Sperre.

Moldaus ehemaliger Biathlon-Generalsekretär Petru Bria ist vom Internationalen Sportgerichtshof CAS für zehn Jahre gesperrt worden.

Dadurch ist er auch von allen Wettkämpfen, Aktivitäten und Veranstaltungen der Internationalen Biathlon-Union IBU ausgeschlossen. Darüber hinaus darf Bria keinen Kontakt zu Personen, die im Biathlon involviert sind, haben.

Biathlon: CAS bestätigt Sperre des IBU

Der CAS gab als Grund für die Sperren die Gefährdung der körperlichen und geistigen Gesundheit von im Biathlon aktiven Personen an. Zudem habe er eine Kooperation bei den Ermittlungen verweigert und keine verpflichtende Erklärung abgegeben.