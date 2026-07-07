Biathlon-Star frisch verliebt: Das ist ihr neuer Freund

SPORT1 07.07.2026 • 14:20 Uhr Norwegen hat ein neues Wintersport-Traumpaar: Biathlon-Star Juni Arnekleiv und Skilangläufer Aron Åkre Rysstad.

Die norwegische Biathletin Juni Arnekleiv hat ihre Beziehung mit dem Skilangläufer Aron Åkre Rysstad offiziell bestätigt. Nachdem bereits gemeinsame Fotos aus einem Urlaub für Spekulationen gesorgt hatten, machte die 27-Jährige ihre Partnerschaft nun öffentlich.

In einem Interview schwärmte Arnekleiv von ihrem neuen Freund und bezeichnete ihn als sympathischen und bodenständigen Menschen. Die gemeinsamen Aufnahmen hatten zuvor bereits viel Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken erregt.

Olympia als sportlicher Höhepunkt

Sportlich blickt Arnekleiv auf eine Saison mit Höhen und Tiefen zurück. Zwar spielte sie im Kampf um die Spitzenplätze des Gesamtweltcups keine entscheidende Rolle, dennoch konnte sie bei den Olympischen Winterspielen 2026 einen großen Erfolg feiern.

Gemeinsam mit der norwegischen Staffel gewann sie die Bronzemedaille und sicherte sich damit einen der bislang größten Erfolge ihrer Karriere.

Biathlon: Teil des Elite-Teams

Trotz des starken Konkurrenzkampfs im norwegischen Biathlon wurde Arnekleiv erneut für das Elite-Team ihres Verbandes nominiert. Damit erhält sie auch in der kommenden Saison die Möglichkeit, sich auf höchstem internationalem Niveau zu beweisen.

Die Vorbereitung auf den nächsten Weltcup-Winter läuft bereits. Mit Blick auf die kommenden Großereignisse wollen die norwegischen Athletinnen wieder eine wichtige Rolle im internationalen Biathlon spielen.

Rysstad kämpft um seinen Platz

Aron Åkre Rysstad ist im Skilanglauf aktiv und gehört zu den Athleten, die sich in einem besonders starken norwegischen Team behaupten müssen. Die nationale Konkurrenz gilt seit Jahren als eine der härtesten im Wintersport.