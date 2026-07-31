Unerwartetes Karriereende im Biathlon

Franziska Wendler 31.07.2026 • 13:13 Uhr Der belgische Biathlet César Beauvais beendet überraschend seine Karriere. Dabei hatte alles kürzlich noch ganz anders ausgesehen.

Nächster Rücktritt im Biathlon: César Beauvais hat im Alter von nur 25 Jahren sein Karriereende verkündet. Bemerkenswert: Laut Nordic Magazine wollte der Belgier ursprünglich weitermachen.

Der Skijäger war bei Olympia 2022 in Peking am Start und nahm insgesamt 61 Mal an Rennen im Biathlon-Weltcup teil. Mehrheitlich war er allerdings im IBU-Cup unterwegs.

Sein Rückzug aus dem Spitzensport kommt nun vor allem deshalb überraschend, weil es zuletzt sportlich alles andere als schlecht lief.

Beauvais zuletzt immer besser

„Ich habe meinen besten Winter hinter mir, inklusive meiner besten Zeiten im IBU-Cup“, konstatierte der Sportler im Interview mit dem Nordic Magazine. Umso schwerer dürfte ihm seine Entscheidung gefallen sein.

Nach der vergangenen Saison hatte sich der Belgier eine Frist bis Ende April gesetzt, um zu entscheiden, ob er seine Laufbahn fortsetzen will. Weil er bis zu diesem Zeitpunkt aber noch unsicher war, begann er zunächst wieder mit dem Training.

Und es kam noch besser: „Im Mai hatte ich dann meinen besten Trainingsmonat mit vielen tollen Trainingseinheiten und hoher Intensität, besonders mit Maxime Germain“, berichtete er von gemeinsamen Einheiten mit dem US-amerikanischen Biathleten.

Surfurlaub brachte die Entscheidung

Am Ende war es dann ein Surfurlaub in Marokko, der die Entscheidung brachte. Dort habe er festgestellt, dass er Biathlon „aus den falschen Gründen weiterführte, eher aus Gewohnheit und weil ich mich nicht auf das vorbereitet hatte, was als Nächstes kommen würde.“

Dazu kommt: Auch die Motivation war nicht mehr in dem nötigen Maße vorhanden. „Es war nicht mehr der gleiche Antrieb wie in den letzten Jahren zuvor, wo ich wusste, weshalb ich trainierte“, so Beauvais.