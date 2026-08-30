Biathlon-Legende im Babyglück - auch deutsche Ex-Biathletin gratuliert

Gabriela Soukalova ist erneut Mutter geworden: Die frühere Biathletin aus Tschechien hat in diesen Tagen eine Tochter zur Welt gebracht. Knapp fünf Jahre nach der Geburt von Izabela bekam die 36-Jährige nun ihr zweites Kind. Der Name: Gloria Gabriela.
Biathlon-Größe im Babyglück
Die Siegerin der großen Kristallkugel der Saison 2015/2016 machte die Nachricht am Samstag selbst öffentlich – mit einem Beitrag auf Instagram. Dort wandte sich Soukalova mit einer emotionalen Botschaft an ihre Community und gewährte zugleich einen privaten Einblick in ihr Familienglück.
„Mit einem Herzen voller Liebe“, schrieb Soukalova auf Instagram – nach eigenen Worten auch im Namen ihres Ehemanns Milos Kaderabek: „Mit großer Freude stellen wir euch unsere Gloria Gabriela vor. Wir sind unglaublich glücklich, dass alles gut gelaufen ist und wir sie endlich in unseren Armen halten können. Willkommen auf dieser Welt, unser kleines Mädchen.“
Biathlon-Größe Soukalova: „Alles gut gelaufen“
Für Soukalova, die über Jahre zu den prägenden Gesichtern im Biathlon zählte, ist es der nächste große Moment abseits der Loipe. In ihrem Post stellte sie dabei klar, dass es Mutter und Kind gut geht.
Mit der Veröffentlichung auf Instagram erreichte die Nachricht innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Reaktionen – von Fans ebenso wie aus dem Sportumfeld. Darunter befand sich auch die deutsche Ex-Biathletin Franziska Hildebrand.
Soukalova selbst ließ in dem Beitrag vor allem eines sprechen: die Freude darüber, „dass alles gut gelaufen ist“ und die Familie ihr neues Mitglied nun „endlich“ im Arm halten kann.
Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.