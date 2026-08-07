Biathlon-Star Jacquelin überrascht mit zweiter Karriere als Radprofi

Biathlon-Olympiasieger Emilien Jacquelin erfüllt sich „einen Kindheitstraum“ und geht im Profi-Radsport an den Start. Wie das Team Decathlon-CMA CGM am Donnerstag mitteilte, wird der Franzose zunächst beim Eintagesrennen Polynormande (16. August) antreten. Im Anschluss soll er für das Team von Top-Talent Paul Seixas (19) bei der Tour du Limousin (18.– 21. August) starten.
Biathlon-Star wird Teilzeit-Radprofi
„Ich bin mir der Chance bewusst, die man mir bietet“, betonte Jacquelin, der seit Ende März in einem Trainingslager in den Alpen 7330 Kilometer zurückgelegt und dabei 134.000 Höhenmeter überwunden hatte.
Die Nominierung für die beiden Rennen sei für ihn „der Lohn mehrerer Monate harter Arbeit, in denen ich alles darangesetzt habe, bereit für diesen Moment zu sein“.
Jacquelin eifert Vorbild Pantani nach
Inspiriert durch die Heldentaten des italienischen Kletterers und früheren Tour-Siegers Marco Pantani, erfüllt sich für den 31-Jährigen durch den Einstieg in den Profiradsport ein lang gehegter Wunsch. Symbolisch trug er bei den Olympischen Spielen im vergangenen Februar einen silbernen Ohrring, der einst Pantani gehört hatte.
Trotz seines Abenteuers im Radsport gibt Jacquelin den Biathlon allerdings nicht auf. Im Winter wird der Olympiasieger von Mailand-Cortina, der mit der Männerstaffel Gold und in der Verfolgung Bronze gewann, wieder an den Start gehen. Zuvor hatte er bei den Olympischen Spielen in Peking 2022 bereits zwei Silbermedaillen mit der Staffel geholt.