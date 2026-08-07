Biathlon-Star Jacquelin überrascht mit zweiter Karriere als Radprofi

SID 07.08.2026 • 05:35 Uhr Der Franzose Emilien Jacquelin erfüllt sich einen "Kindheitstraum". Im Winter geht er jedoch wieder im Biathlon-Weltcup an den Start.

Biathlon-Olympiasieger Emilien Jacquelin erfüllt sich „einen Kindheitstraum“ und geht im Profi-Radsport an den Start. Wie das Team Decathlon-CMA CGM am Donnerstag mitteilte, wird der Franzose zunächst beim Eintagesrennen Polynormande (16. August) antreten. Im Anschluss soll er für das Team von Top-Talent Paul Seixas (19) bei der Tour du Limousin (18.– 21. August) starten.

„Ich bin mir der Chance bewusst, die man mir bietet“, betonte Jacquelin, der seit Ende März in einem Trainingslager in den Alpen 7330 Kilometer zurückgelegt und dabei 134.000 Höhenmeter überwunden hatte.

Die Nominierung für die beiden Rennen sei für ihn „der Lohn mehrerer Monate harter Arbeit, in denen ich alles darangesetzt habe, bereit für diesen Moment zu sein“.

Jacquelin eifert Vorbild Pantani nach

Inspiriert durch die Heldentaten des italienischen Kletterers und früheren Tour-Siegers Marco Pantani, erfüllt sich für den 31-Jährigen durch den Einstieg in den Profiradsport ein lang gehegter Wunsch. Symbolisch trug er bei den Olympischen Spielen im vergangenen Februar einen silbernen Ohrring, der einst Pantani gehört hatte.