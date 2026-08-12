"Viel geweint": Biathlon-Star in Reality-Show

SPORT1 12.08.2026 • 12:14 Uhr Ingrid Landmark Tandrevold hat im Biathlon schon viele große Erfolge gefeiert. Nun versuchte die Norwegerin etwas Neues - und fürchtet sich ein wenig vor den Reaktionen.

Ingrid Landmark Tandrevold hat ihre Sommerpause für ein TV-Abenteuer genutzt. Statt nach den norwegischen Meisterschaften im April zu faulenzen, stieg die 29-Jährige in eine Reality-Show ein. Die viermalige Weltmeisterin nahm gemeinsam mit Teamkollege Vetle Sjastad Christiansen an „71 Degrees North“ teil.

Das Format verlangt den teilnehmenden Teams, den 71. Breitengrad (etwa 790 Kilometer nördlich des Polarkreises) zu erreichen und auf dem Weg dorthin verschiedene Herausforderungen zu meistern. In Norwegen läuft „71 Degrees North“ seit 1999 immer wieder im Fernsehen.

Für Tandrevold war es ein Ausflug weit weg von Schießstand und Loipe. Ganz überstanden ist die Sache für die Norwegerin aber noch nicht. Vor der Premiere im Fernsehen fürchtet sie vor allem die Reaktion ihres Umfelds.

„Ich habe richtig Angst davor. Wahrscheinlich habe ich ein bisschen Angst, weil die anderen Mädels gesagt haben, dass wir es uns gemeinsam auf einer Party anschauen werden“, sagte Tandrevold bei TV2: „Das wird total peinlich für mich.“

Tandrevold kehrt in den Biathlon-Alltag zurück

Emotional sei das Survival-Abenteuer alles andere als ein Spaziergang gewesen. „Ich habe viel geweint. Aber ich glaube, das lag vor allem daran, dass … ich darf nichts sagen. Aber ein paar Tränen sind schon geflossen“, verriet Tandrevold.

Gleichzeitig habe sie sich „plötzlich in völlig anderen Situationen“ wiedergefunden – „außerhalb meiner Komfortzone“, ohne zu wissen, ob sie „überhaupt die Fähigkeiten dafür habe“.

In die vertrauten Abläufe kehrt Tandrevold nun Schritt für Schritt zurück. Die Vorbereitung auf die neue Biathlon-Saison läuft auf Hochtouren.

Der Weltcup-Auftakt steigt zwischen dem 26. und 29. November im finnischen Kontiolahti.