Biathlon-Talent wagt kompletten Neustart

SPORT1 04.08.2026 • 14:45 Uhr Biathletin Maya Pividori legt das Gewehr beiseite und startet künftig als Langläuferin. Ihrer neuen Aufgabe geht die 19-jährige Italienerin in den USA nach.

Ungewöhnlicher Wechsel im Wintersport: Während immer wieder Athletinnen und Athleten den Sprung vom Skilanglauf zum Biathlon wagen, geht Maya Pividori den umgekehrten Weg. Die 19-jährige Italienerin hat beschlossen, ihre Biathlon-Karriere zu beenden und sich künftig voll auf den Skilanglauf zu konzentrieren.

Gleichzeitig wartet auf die Nachwuchssportlerin ein neues Abenteuer am anderen Ende der Welt. Ab der kommenden Saison wird Pividori für das Nanooks Ski Team der University of Alaska in Fairbanks an den Start gehen und damit ihre sportliche Laufbahn in den USA fortsetzen.

„Es fühlt sich komisch an, dass ich jetzt nicht mehr zum Ständer gehen muss, um mein Gewehr rauszunehmen. Biathlon hat mir alles bedeutet“, schrieb sie in einem Beitrag bei Instagram.

Biathlon: Talent trifft „schwere Entscheidung“

Ihr Abschied vom Biathlon sei eine „schwere Entscheidung“ gewesen, erklärte die 19-Jährige. Gleichzeitig habe sie erkannt, dass sie in den vergangenen Jahren genau das verfolgt habe, was sie am glücklichsten gemacht habe. Zudem sei sie dankbar, einen Teil ihres großen Lebenstraums verwirklicht zu haben.

Im Biathlon konnte Pividori im italienischen Nachwuchsbereich auf sich aufmerksam machen. Bei mehreren nationalen Wettbewerben stand sie in den Junioren- und Jugendklassen auf dem Podium.

In ihrer Abschiedsbotschaft richtete Pividori zudem dankbare Worte an ihre Wegbegleiter. Besonders ihrem Verein, dem italienischen Verband und vor allem ihrer Familie sprach sie ihren Dank aus.

„Jetzt ist es Zeit für ein neues Abenteuer“

„Der größte Dank geht an meine Familie, die mir geholfen hat, diesen scheinbar unmöglichen Wahnsinn zu verfolgen, zahlreiche Opfer gebracht hat und mehr als jeder andere an mich geglaubt hat“, schrieb die junge Athletin.

Ihre Zeit im Biathlon werde für immer „eines der schönsten Kapitel meines Lebens“ bleiben. Nun freue sich Pividori jedoch auf die nächste Herausforderung: „Jetzt ist es Zeit für ein neues Abenteuer am anderen Ende der Welt, dieses Mal als Langläuferin.“

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