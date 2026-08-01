Biathlon-Star Elvira Öberg will den Ex-Biathleten Oskar Brandt heiraten. Das schwedische Paar veröffentlichte via Instagram ein Foto, auf welchem es seine Verlobungsringe präsentiert.
Biathlon-Traumpaar plant Hochzeit
Nach den Baby-News von Hanna Öberg und Martin Ponsiluoma gibt es nun die nächste schöne Nachricht aus dem Hause Öberg. Hannas Schwester Elveria will heiraten.
Biathlon-Star Elvira Öberg wird bald heiraten
© IMAGO/Bildbyran
Die Glückwünsche von vielen Weggefährten häuften sich in den Kommentaren. Auch Johannes Lukas, der Nationaltrainer Schwedens, gratulierte.
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Biathlon: Baby-Glück im Hause Öberg
Sowohl Elvira als auch Hanna Öberg feierten im Biathlon schon große Erfolge. 2022 gewannen sie zusammen mit der Staffel Olympia-Gold, vier Jahre später reichte es zu Silber.
Erst kürzlich hatte Hanna Öberg verkündet, dass sie und ihr Partner Martin Ponsiluoma, der ebenfalls Biathlet ist, Eltern werden.
„Wir haben etwas zu berichten! Die kommende Saison bietet neue Herausforderungen“, schrieb die 30-Jährige bei Instagram zu vielsagenden Fotos.