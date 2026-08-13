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OP unumgänglich: Neue Sorgen um norwegische Biathletin

Neue Sorgen um norwegische Biathletin

Juni Arnekleiv muss nach wiederholten Antibiotikakuren an den Mandeln operiert werden und legt erneut eine Trainingspause ein.
Juni Arnekleiv wurde an den Mandeln operiert
© IMAGO/Bildbyran
SPORT1
Juni Arnekleiv muss nach wiederholten Antibiotikakuren an den Mandeln operiert werden und legt erneut eine Trainingspause ein.

Juni Arnekleiv ist zu einer Trainingspause gezwungen: Die norwegische Biathletin ist an den Mandeln operiert worden. Das teilte Arnekleiv am Donnerstag in einem Beitrag auf Instagram mit. Die 22-Jährige hatte in den Tagen zuvor beim Blink Festival gefehlt.

In ihrem Posting beschreibt Arnekleiv den langen Weg bis zur OP deutlich. „Nach fast einem Dutzend Antibiotikakuren musste ich mich unters Messer legen, um diese Monster im Hals loszuwerden“, schrieb sie auf Instagram. Die Folgen treffen sie mitten in der Vorbereitung.

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Denn Arnekleiv kündigte zugleich weitere Zeit ohne Sport an. „Eine neue Zeit ohne Training zeichnet sich ab, das ist nervig, aber manchmal ist es eben so“, erklärte die Norwegerin. Wie lange sie aussetzen muss, ließ sie offen.

Für Ausdauersportler sind wiederkehrende Infekte besonders heikel, weil Belastung und Regeneration eng getaktet sind. Arnekleiv machte in ihrem Statement vor allem deutlich, wie hartnäckig die Beschwerden gewesen sein müssen – fast ein Dutzend Antibiotikakuren sind für Spitzensportler ein Einschnitt. Der Eingriff soll laut ihrer Darstellung genau diese wiederkehrenden Probleme beenden.

Dass Arnekleiv in der vergangenen Woche beim Blink Festival nicht an den Start ging, erhält damit eine nachvollziehbare Erklärung. Statt Wettkampfhärte und Trainingskilometern steht bei ihr zunächst die Genesung im Vordergrund.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.

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