Verletzung wirft Biathlon-Olympiasiegerin zurück

Rückschlag für Camille Bened: Die französische Biathletin wird in der Vorbereitung auf die neue Saison von Knöchelproblemen ausgebremst. Beim aktuell laufenden Blinkfestivalen in Norwegen wird die Staffel-Olympiasiegerin nur am Schieß-Wettbewerb teilnehmen, das bestätigte die Sportlerin selbst bei Instagram.
Verletzung wirft Biathlon-Star zurück
„Eine Verstauchung am Knöchel hindert mich derzeit daran, Rollski zu fahren, aber wir machen einfach auf andere Weise weiter! Wir sehen uns beim Schießwettbewerb!“, formulierte Bened.
Der Biathlon-Härtetest gilt für die Skijägerinnen und Skijäger im Zuge der Saisonvorbereitung als bedeutender Gradmesser.
Bened gewann bei Olympia Staffelgold
Bened hatte in der vergangenen Saison im Gesamtweltcup den zehnten Platz belegt. Bei Olympia in Antholz holte sie mit der französischen Staffel Gold.
Und das trotz der Tatsache, dass sie sich im Frühjahr 2025 einer Schulter-OP unterziehen musste und dadurch „fast drei Monate weniger Vorbereitungszeit als die anderen Athletinnen im Weltcup“ hatte, wie sie im Interview mit Dauphiné Libéré erklärte.
Die IBU-Cup-Siegerin der Saison 2024/25 gilt als eine der Hoffnungsträgerinnen ihres Landes.