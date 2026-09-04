Biathlon: Das ist das Aufgebot für die Deutschen Meisterschaften

SPORT1 04.09.2026 • 10:32 Uhr Im Schwarzwald steigen am Wochenende die Deutschen Meisterschaften im Biathlon. Nun steht das Aufgebot. Zwei Akteure kämpfen mit Krankheiten.

Deutschlands Top-Biathletinnen und -Biathleten treffen sich am Wochenende im Schwarzwald. Für die Deutschen Meisterschaften am Notschrei hat der DSV nun das Aufgebot für Frauen und Männer bekannt gegeben.

Der Deutsche Skiverband schickt dafür jeweils sechs Athletinnen und sechs Athleten, die um die Medaillen kämpfen, in die Wettbewerbe im Schwarzwald von Freitag bis Sonntag.

Bei den Frauen gehören Marlene Fichtner, Selina Grotian, Janina Hettich-Walz, Julia Kink, Julia Tannheimer und Vanessa Voigt zum Aufgebot. Bei den Männern wurden Philipp Horn, Philipp Nawrath, Leonhard Pfund, Danilo Riethmüller, Justus Strelow und David Zobel nominiert.

Zwei Rückschläge in der Vorbereitung

Zwei der Akteure offenbarten Krankheiten in der Vorbereitung.

„Die Vorbereitung ist bei mir im Mai und Juni zunächst etwas holprig gestartet, unter anderem mit zwei Infekten. Seit Ende Juni läuft es aber richtig gut. Ich konnte gut durchtrainieren und merke langsam, dass die Form kommt“, sagte Janina Hettich-Walz in der offiziellen Mitteilung des DSV. Und Roman Rees schilderte: „Nach dem letzten Lehrgang war ich außerdem noch einmal zehn Tage krank. Das war im August natürlich ein bisschen ungünstig.“

Zum Auftakt stehen am Freitag die Einzelrennen auf dem Programm. Die Frauen absolvieren dabei 12,5 Kilometer, die Männer 15 Kilometer.

Am Samstag folgen die Sprint-Wettbewerbe über 7,5 Kilometer bei den Frauen und 10 Kilometer bei den Männern. Den Abschluss bilden am Sonntag die Verfolgungsrennen über 10 beziehungsweise 12,5 Kilometer.

Biathlon: Eisenbichler erklärt Entscheidungsfindung

Die Titelkämpfe am Notschrei dienen den deutschen Biathletinnen und Biathleten als wichtiger Formtest im Hinblick auf die neue Wintersaison.

„Bei Trainerentscheidungen schaut man auf die aktuelle Form, aber natürlich auch auf die Entwicklung eines Athleten und die Konstanz seiner Leistungen. Deshalb haben die Deutschen Meisterschaften und die drei Wettkämpfe für jeden einzelnen Athleten eine hohe Bedeutung, auch mit Blick auf die kommende Wintersaison“, sagte Sportdirektor Bernd Eisenbichler.