Biathlon: Neue Bundestrainerin Flunger bremst Erwartungen

SID 04.09.2026 • 06:12 Uhr Nach einem enttäuschenden Winter soll die Österreicherin die junge Garde um Selina Grotian und Julia Tannheimer an die Weltspitze heranführen.

Die neue Biathlon-Bundestrainerin Sandra Flunger will die Erwartungen nach einer historisch schlechten Saison nicht allzu hoch hängen. Natürlich habe man gewisse Ziele, „aber ich glaube, es wäre jetzt der falsche Weg, irgendwo etwas Großes auszurufen, ohne dass man die beteiligten Personen sehr gut kennt und auch einmal über einen kompletten Jahreszyklus erlebt hat“, sagte die 44 Jahre alte Österreicherin am Donnerstag in einem ersten Bilanz-Gespräch.

Flunger formt Deutschlands Biathletinnen neu

„Wir wissen“, fügte die Nachfolgerin von Kristian Mehringer und Sverre Olsbü Roiseland an, „dass es etwas zu tun gibt. Die Motivation ist groß. Ich glaube, es sind die wenigsten zufrieden mit dem letzten Jahr und deshalb ist der Arbeitseifer auch dementsprechend groß.“

Flunger, die zuletzt das Schweizer Team trainiert hatte, soll die deutschen Biathletinnen nach dem Rücktritt von Franziska Preuß und einem enttäuschenden Winter ohne Sieg und mit nur drei Podestplätzen wieder konstant in die Weltspitze führen. Hoffnungen machen immerhin die Talente Julia Tannheimer (21), Selina Grotian (22) und Marlene Fichtner (23). Zudem kann Flunger auf die erfahrenen Vanessa Voigt (28) und Janina Hettich-Walz (30) bauen.