Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Biathlon
Biathlon
NEWS
KALENDER
WELTCUPSTÄNDE
ERGEBNISSE
TICKER
Biathlon>

Biathlon-DM: Hettich-Walz gewinnt - Vanessa Voigt fehlerfrei Fünfte

Hettich-Walz siegt, Voigt Fünfte

Janina Hettich-Walz gewinnt bei der Sommer-DM in Notschrei das kurze Einzel vor Johanna Puff und Julia Tannheimer.
Beim M4Energy City Biathlon Dresden sorgten rund 4.050 Zuschauer im Heinz-Steyer-Stadion für beste Stimmung. Lokalmatador Justus Strelow krönte den Heimauftritt mit einem fehlerfreien Schießen und seinem ersten Sieg beim City Biathlon Dresden.
SPORT1
Janina Hettich-Walz gewinnt bei der Sommer-DM in Notschrei das kurze Einzel vor Johanna Puff und Julia Tannheimer.

Janina Hettich-Walz hat den Auftakt der deutschen Sommer-Meisterschaften im Biathlon gewonnen. Im kurzen Einzel setzte sich die 28-Jährige nach 34:39 Minuten durch – trotz drei Fehlschüssen.

Auf der 12,5-Kilometer-Strecke am Nordic-Center in Notschrei wurde im Format mit Strafrunden entschieden. Hettich-Walz traf 17 von 20 Scheiben und hielt damit die Konkurrenz im Schach.

Johanna Puff traf 18 von 20 Scheiben und holte die Silbermedaille. Am Ende fehlten ihr eine Minute und vier Sekunden auf die Siegerin, Julia Tannheimer landete mit fünf Fehlern und 1:08 Minuten Rückstand auf Rang drei.

Voigt fehlerfrei Fünfte

Hinter dem Podium lieferten sich die Verfolgerinnen ein enges Rennen um die Plätze. Julia Kink (16/20 Treffer) kam als Vierte ins Ziel und behauptete sich knapp vor Vanessa Voigt, die als einzige Athletin im vorderen Feld alle 20 Treffer setzte, aber dennoch Fünfte wurde.

Auch dahinter blieb es dicht gestaffelt: Julia Vogler (17/20) belegte Platz sechs, Marlene Fichtner (17/20) wurde Siebte. Hanna Kebinger (17/20), Lena Hanses (19/20) und Sélina Kastl (15/20) komplettierten die Top zehn.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite