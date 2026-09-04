Biathlon-DM: Hettich-Walz gewinnt - Vanessa Voigt fehlerfrei Fünfte

SPORT1 04.09.2026 • 13:14 Uhr Janina Hettich-Walz gewinnt bei der Sommer-DM in Notschrei das kurze Einzel vor Johanna Puff und Julia Tannheimer.

Janina Hettich-Walz hat den Auftakt der deutschen Sommer-Meisterschaften im Biathlon gewonnen. Im kurzen Einzel setzte sich die 28-Jährige nach 34:39 Minuten durch – trotz drei Fehlschüssen.

Auf der 12,5-Kilometer-Strecke am Nordic-Center in Notschrei wurde im Format mit Strafrunden entschieden. Hettich-Walz traf 17 von 20 Scheiben und hielt damit die Konkurrenz im Schach.

Johanna Puff traf 18 von 20 Scheiben und holte die Silbermedaille. Am Ende fehlten ihr eine Minute und vier Sekunden auf die Siegerin, Julia Tannheimer landete mit fünf Fehlern und 1:08 Minuten Rückstand auf Rang drei.

Voigt fehlerfrei Fünfte

Hinter dem Podium lieferten sich die Verfolgerinnen ein enges Rennen um die Plätze. Julia Kink (16/20 Treffer) kam als Vierte ins Ziel und behauptete sich knapp vor Vanessa Voigt, die als einzige Athletin im vorderen Feld alle 20 Treffer setzte, aber dennoch Fünfte wurde.

Auch dahinter blieb es dicht gestaffelt: Julia Vogler (17/20) belegte Platz sechs, Marlene Fichtner (17/20) wurde Siebte. Hanna Kebinger (17/20), Lena Hanses (19/20) und Sélina Kastl (15/20) komplettierten die Top zehn.