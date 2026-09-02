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Biathlon-Topstars Vittozzi und Perrot kommen nach München

Topstars kommen nach München

Am 17./18. Oktober findet in München zum zweiten Mal das Loop One Festival statt. Mit den Biathlon-Stars Lisa Vittozzi und Eric Perrot kehren die beiden Titelverteidiger aus dem Vorjahr zurück nach München.
Lisa Vittozzi geht erneut beim Loop One Festival in München an den Start
Lisa Vittozzi geht erneut beim Loop One Festival in München an den Start
© IMAGO/Beautiful Sports
SPORT1
Am 17./18. Oktober findet in München zum zweiten Mal das Loop One Festival statt. Mit den Biathlon-Stars Lisa Vittozzi und Eric Perrot kehren die beiden Titelverteidiger aus dem Vorjahr zurück nach München.

Die beiden Titelverteidiger kehren für das Loop One Festival nach München zurück. Die Italienerin Lisa Vittozzi und der Franzose Eric Perrot werden bei dem Rennen an den Start gehen. Das teilte die Internationale Biathlon Union (IBU) am Mittwoch mit. Die zweite Ausgabe der Veranstaltung ist für den 17. und 18. Oktober im Münchner Olympiapark angesetzt.

Perrot verzichtet damit auf einen Start bei der traditionsreichen Summer Tour im französischen Arcon. Bei seiner Herbstplanung setzt der 25-Jährige stattdessen auf das Rennen in München.

Neben den beiden Titelverteidigern sind weitere Athletinnen und Athleten aus der Weltspitze angekündigt. Aus Norwegen kommen Sturla Holm Laegreid und Johan-Olav Botn, zudem ist Schwedens Elvira Öberg gemeldet. Das Feld verspricht damit Wettkampfhärte – und eine direkte Standortbestimmung unter Konkurrenz.

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Biathlon in München: Deutsche Starter offen

Auch aus der deutschen Mannschaft werden wieder Athletinnen und Athleten dabei sein. Wer genau beim Loop One Festival an den Start gehen wird, wird sich erst nach den Deutschen Meisterschaften (4. bis 6. September) entscheiden.

Sportlich setzt das Loop One Festival in diesem Jahr auf zwei Wettkampftage. Laut IBU stehen dabei zwei Super Sprints auf dem Programm – jeweils einer pro Tag. Für Vittozzi, Perrot und Co. geht es damit nicht nur um die Titelverteidigung, sondern auch um einen frühen Härtetest gegen namhafte Rivalen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.

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