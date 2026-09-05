Biathlon-DM: Hettich-Walz gewinnt erneut Gold

SPORT1 05.09.2026 • 12:49 Uhr Janina Hettich-Walz gewinnt bei der Deutschen Meisterschaft Gold im Sprint. Das Podium komplettieren Johanna Puff und Julia Kink.

Janina Hettich-Walz bleibt bei den deutschen Sommer-Meisterschaften im Biathlon das Maß der Dinge. Einen Tag nach ihrem Sieg im kurzen Einzel legte die 30-Jährige am Samstag im Sprint nach und schnappte sich erneut Gold.

Hettich-Walz setzte sich trotz eines Fehlers im Stehendschießen in 20:19,0 Minuten durch. Auf der Runde behielt sie die Kontrolle und ließ sich den Vorsprung nicht mehr nehmen.

Dahinter ging es erneut eng zu – mit dem besseren Ende für Johanna Puff. Sie holte, wie schon am Vortag, Silber, während Julia Kink mit 25,1 Sekunden Rückstand Bronze gewann. Julia Tannheimer dominierte erneut auf der Strecke und kam trotz drei Strafrunden als Vierte mit lediglich 28,6 Sekunden Rückstand ins Ziel.

Top 10 dicht gestaffelt

Hinter dem Podium folgte ein kompaktes Verfolgerfeld: Mareike Braun und Selina Marie Kastl blieben jeweils fehlerfrei und reihten sich ebenso in die Top 10 ein wie Vanessa Voigt, Hanna Kebinger, Lena Siegmund und Charlotte Gallbronner.

Auffällig waren dagegen zwei Ausreißer nach unten: Marlene Fichtner rutschte nach vier Stehendfehlern auf Rang 22 ab. Selina Grotian landete nach insgesamt drei Fehlern auf Platz 27 – und blieb dabei sowohl am Schießstand als auch läuferisch deutlich hinter den Erwartungen.