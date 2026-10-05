Biathletin Voigt trainiert vor Weltcup-Saison individuell

Die 28-Jährige wird nicht an den Lehrgängen der Nationalmannschaft teilnehmen.

Biathletin Vanessa Voigt wird sich bis zum Start der Weltcupsaison im finnischen Kontiolahti Ende November individuell auf den Winter vorbereiten. Darauf verständigten sich die 28-Jährige und die sportliche Leitung des Deutschen Skiverbandes (DSV) nach „offenen Gesprächen“.

Die Gesamtweltcup-14. aus dem Vorjahr und Olympiadritte in der Mixed-Staffel werde bis zum Saisonauftakt nicht an den zentralen Lehrgangsmaßnahmen der Nationalmannschaft teilnehmen. Stattdessen richte sie ihre Vorbereitung stärker an ihren persönlichen Bedürfnissen aus, gab der DSV am Montag bekannt. Der Austausch mit dem DSV werde dabei bestehen bleiben, zudem kann die Thüringerin weiterhin die Angebote und Infrastruktur des Verbandes nutzen.

„Wir haben mit Vanessa offene und konstruktive Gespräche geführt und gemeinsam eine gute Lösung für die kommenden Wochen gefunden“, sagte DSV-Sportdirektor Bernd Eisenbichler.

Voigt erklärte: „Für mich ist es im Moment der richtige Weg, die kommenden Wochen stärker individuell zu gestalten und mich dabei auf meine eigenen Bedürfnisse zu konzentrieren.“ Sie wolle die Zeit bis zum Saisonstart nutzen, „um mich bestmöglich auf Kontiolahti vorzubereiten“.

An ihrem sportlichen Status ändert die individuelle Vorbereitung nichts. Aufgrund ihrer Leistungen aus der vergangenen Saison ist Voigt für die ersten Weltcuprennen in Kontiolahti vorqualifiziert. Der Weltcup findet vom 23. bis 29. November statt.