Es kommt zu einer kurzfristigen Veränderung im deutschen Team. Dennoch soll ein guter Saisonstart gelingen.

Biathletin Johanna Puff muss beim Weltcup-Auftakt in Kontiolahti kurzfristig krankheitsbedingt passen. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, wird die 24-Jährige bei den Rennen in Finnland von Anna Weidel ersetzt. Außerdem treten Janina Hettich-Walz, Julia Tannheimer, Vanessa Voigt, Marlene Fichtner und Julia Kink an. Die zweimalige WM-Medaillengewinnerin Selina Grotian muss trotz des Ausfalls von Puff erstmal im zweitklassigen IBU Cup ran.

Bei den Männern führen die erfahrenen Philipp Nawrath, Philipp Horn und Justus Strelow das Team an, dazu kommen Danilo Riethmüller, Fabian Kaskel und Elias Seidl. „Die Vorfreude auf den Saisonstart in Kontiolahti ist bei uns allen riesig“, sagte Sportdirektor Bernd Eisenbichler: „Ich glaube, dass wir mit einer guten Mischung aus erfahrenen Leistungsträgern und jungen, ambitionierten Athleten in die Saison starten.“

Los geht es am Donnerstag (16.15 Uhr) mit dem Einzel der Männer, ehe tags darauf auch die Frauen mit ihrem Einzel in die Saison starten (16.15 Uhr). Am Samstag stehen dann das Single Mixed (13.10 Uhr) und die Mixed-Staffel (15.15 Uhr) an, ehe die erste Station am Sonntag (13.00 und 16.15 Uhr/alles ARD und Eurosport) mit den beiden Sprints abschließt. „Wir wollen als Mannschaft den nächsten Schritt machen, im Nationencup wieder stärker in Richtung Podium kommen und auch mit unseren Staffeln regelmäßig um die vorderen Plätze kämpfen“, betonte Eisenbichler.