Franziska Preuß traut ihren Nachfolgerinnen eine gute Saison zu. Dennoch werde nicht von heute auf morgen alles klappen.

Franziska Preuß mahnt nach ihrem eigenen Rücktritt zur Geduld mit den deutschen Biathletinnen. Für die am Donnerstag startende Weltcup-Saison schätze sie Janina Hettich-Walz „sehr stark im internationalen Feld ein und auch die jüngeren Mädels können bestimmt gute Rennen abliefern“, sagte Preuß der Augsburger Allgemeinen: „Aber sie sind eben noch in der Lernphase und Biathlon geht oftmals auf und ab, deshalb braucht man manchmal einen längeren Atem.“

Es dürfe „nicht gleich zu viel erwartet werden, um konstant gute Leistungen abrufen zu können“, führte die 32-Jährige aus. Bei den deutschen Männern sei dies etwas anders. „Sie haben fast alle die Erfahrung und wissen, was es braucht, um konstante Leistung zu bringen“, betonte die Gesamtweltcupsiegerin von 2024/25: „Ich drücke natürlich allen Mädels und Jungs fest die Daumen und hoffe, dass die eigene Zufriedenheit groß ist.“

Preuß war über Jahre die beste deutsche Biathletin Preuß war über Jahre die beste deutsche Biathletin © IMAGO/Fotostand

Biathlon: Preuß vermisst den Weltcup nicht

Sie selbst vermisse das Training und den Wettkampfalltag derweil „überhaupt nicht. Ich hatte dieses Leben ja 16 Jahre und 13 davon im Weltcup. Also ich habe wirklich viel gesehen und genieße es jetzt sehr, nicht mehr meine Taschen packen zu müssen und einfach mal einen Winter daheim zu erleben“, so Preuß.

Sie habe nach ihrem Karriereende im Frühjahr „überraschend schnell schon deutlichen Abstand zu dem Kapitel Leistungssport“ gefunden.

Im Oktober begann die Bayerin in Vollzeit ein Studium in Architektur, im Frühjahr erwartet sie mit ihrem langjährigen Lebenspartner Simon Schempp Nachwuchs. „Da sind wir sehr dankbar darüber, dass es nach dieser langen sportlichen Zeit mit dem Kinderwunsch geklappt hat und es uns allen gut geht“, sagte Preuß.