Biathlon im Sommer: In Dresden räumt ein DSV-Star ab

Das Loop One Festival in München rückt näher. Nun kündigt Schwedens Biathlon-Coach Johannes Lukas an, ein prominentes Aufgebot dorthin schicken zu wollen.

Schwedens Biathleten wollen beim Loop One Festival in München auf ihre Topbesetzung setzen. Cheftrainer Johannes Lukas kündigte ein Staraufgebot an.

„Wir freuen uns wirklich darauf. Der Grundgedanke ist: Wenn alle fit und gesund sind, werden wir mit den Besten antreten“, sagte Lukas dem schwedischen Sender SVT.

Johannes Lukas ist Biathlon-Coach in Schweden Johannes Lukas ist Biathlon-Coach in Schweden © IMAGO/Bildbyran

Biathlon: Münchner Event als wichtiger Test für den Weltcup

Die Premiere im vergangenen Jahr lockte rund 50.000 Besucher in den Olympiapark, 18.000 davon standen an Strecke und Tribünen. Bei der zweiten Auflage (17. bis 18. Oktober 2026) sind an beiden Wettkampftagen Super-Sprint-Rennen auf Rollski vorgesehen.

Titelverteidiger sind Lisa Vittozzi und Eric Perrot. Lukas sieht München als wichtigen Test vor dem Weltcup: „Es kann gut sein, das zu erleben, bevor der Weltcup richtig losgeht.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.