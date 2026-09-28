Biathlon-Legende Martin Fourcade möchte sich nicht um die Winterspiele 2030 kümmern und sagt ein entsprechendes Jobangebot ab.

Martin Fourcade steht für den Präsidentenposten des Organisationskomitees der Olympischen und Paralympischen Winterspiele Alpes 2030 nicht zur Verfügung. Nachdem Edgar Grospirons Rücktritt zu Monatsbeginn offiziell geworden war, wurde der frühere Biathlet erneut als möglicher Nachfolger gehandelt.

„Ich bin kein Kandidat“, stellte Fourcade nun im Gespräch mit Franceinfo klar.

Die Absage begründete Fourcade mit seiner persönlichen Prioritätensetzung. „Ich hatte vor fast zwei Jahren lange gezögert. Ich habe während seiner gesamten Amtszeit viel mit Edgar Grospiron gesprochen“, erklärte der Franzose.

Doppelte Absage von Fourcade

Und sagte weiter: „Heute brauche ich, nach 15 Jahren Spitzensport und den Spielen von Paris, die ich an der Seite von Tony Estanguet von innen erleben durfte, Projekte, in denen ich Spaß habe und mich verwirklichen kann.“

Bereits im Februar 2025 hatte Fourcade seine Kandidatur zurückgezogen, obwohl er damals kurz vor der Ernennung zum COJOP-Präsidenten gestanden haben soll. Mit seinem jetzigen Nein fällt ein prominenter Name aus der Nachfolgedebatte weg.

Nach Grospirons Abgang führt Vincent Roberti das Organisationskomitee der Alpes 2030 interimsweise.

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