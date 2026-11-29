Abschließendes Rennen für die deutschen Männer beim Weltcup in Kontiolahti: Was können die DSV-Biathleten im Sprint erreichen? Alles Infos zum Rennen und zur TV-Übertragung gibt es hier.

Nach dem Auftakt in den Biathlon-Winter richtet sich der Blick der deutschen Mannschaft heute auf den Sprint der Männer in Kontiolahti. Los geht es um 13 Uhr.

Das Rennen über zehn Kilometer bildet am Sonntag den Abschluss des ersten Weltcup-Wochenendes der Saison 2026/27. Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen vor allem auf Justus Strelow, der bereits im Einzel mit einem Podestplatz für ein Ausrufezeichen gesorgt hat.

Justus Strelow will angreifen Justus Strelow will angreifen © IMAGO/Newspix24

Biathlon heute live: Wer überträgt den Sprint der Männer?

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Biathlon: So läuft der Sprint in Kontiolahti

Der 29-Jährige überzeugte beim Saisonauftakt mit Rang zwei im 20-Kilometer-Einzel und musste sich nur dem US-Amerikaner Campbell Wright geschlagen geben. Auch Philipp Horn als Sechster, Fabian Kaskel auf Platz zwölf und Philipp Nawrath als 14. lieferten solide Ergebnisse ab. Entsprechend selbstbewusst geht das DSV-Team in den Sprint-Wettbewerb.

Die Athleten absolvieren beim Sprint der Männern zehn Kilometer und müssen dabei zweimal an den Schießstand, zunächst zum Liegendschießen und anschließend zum Stehendschießen. Für eine verfehlte Scheibe gibt es keine Zeitstrafe, sondern eine 150 Meter lange Strafrunde. Dadurch können wenige Fehler bereits mehrere Plätze kosten.

Die Strecke in Kontiolahti gilt als anspruchsvoll und abwechslungsreich. Das traditionsreiche Biathlonstadion im Osten Finnlands gehört seit Jahrzehnten fest zum Weltcup-Kalender und liegt in einer waldreichen Region nahe der sogenannten Bärenbucht.

Charakteristisch sind mehrere längere Anstiege, schnelle Abfahrten und häufig wechselnde Windverhältnisse am Schießstand. Gerade zum Saisonauftakt Ende November können zudem Kälte und schwierige Schneebedingungen eine wichtige Rolle spielen, sodass neben der Schießleistung auch Materialwahl und Lauftechnik entscheidende Faktoren sind.