Was für ein Saisonauftakt für Justus Strelow. Der 29-Jährige stürmt gleich aufs Podium. Auch Debütant Fabian Kaskel und Philipp Horn überzeugen.

Biathlet Justus Strelow hat zum Weltcup-Auftakt im finnischen Kontiolahti ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Der 29-Jährige stürmte mit nur einem Schießfehler im Einzel über 20 km überraschend auf Rang zwei und sorgte mit der zweiten Podiumsplatzierung seiner Karriere gleich für Jubel beim Deutschen Skiverband (DSV), aber auch für einen gelungenen Einstand des neuen DSV-Sportdirektors Bernd Eisenbichler.

Nach dem schweren letzten Winter ohne Sieg, gleich ein toller Auftakt, der auch Genugtuung war, wie Strelow nach dem Rennen in der ARD verriet: „Ja, auf jeden Fall! Ich habe von Anfang an gemerkt, dass wir richtig geiles Material haben. Ich bin froh, dass ich daraus dann auch das Beste machen konnte. Es freut mich, dass es gleich im ersten Rennen der Saison so gut läuft.“

Justus Strelow holte sich zum Saison-Auftakt Platz zwei Justus Strelow holte sich zum Saison-Auftakt Platz zwei © IMAGO/Newspix24

Philipp Horn (2 Schießfehler) rundete beim souveränen Premierensieg von Campbell Wright das tolle deutsche Ergebnis auf einem starken sechsten Rang ab. Zudem gelang dem Weltcup-Debütanten Fabian Kaskel trotz eines Stockbruchs beim Start eine beachtliche Leistung. Der 23-Jährige belegte mit einem Schießfehler Rang zwölf.

Der fehlerlose Amerikaner Wright triumphierte im hohen Norden überlegen mit 1:20,1 Minuten Vorsprung vor Strelow und dem Norweger Vetle Sjaastad Christiansen (2). Der erfahrene Philipp Nawrath (3) belegte den 14. Platz.

Deutsche Biathleten wollen schwere Jahre hinter sich lassen

Im vergangenen Winter waren die deutschen Männer fünfmal aufs Podest gelaufen, der letzte Sieg liegt allerdings knapp drei Jahre zurück. Sein bislang einziges Podium hatte Strelow vor drei Jahren beim Einzel in Östersund als Zweiter geholt. Danilo Riethmüller fehlte in Kontiolahti kurzfristig wegen eines Trainingssturzes, bei dem er sich zahlreiche Muskelprellungen zugezogen hatte.

Am Freitag (16.15 Uhr/ARD) starten die Frauen im Einzel über 15 km in die neue Saison. Die deutschen Hoffnungen im Jahr eins nach Franziska Preuß liegen auf den erfahrenen Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt. Zudem starten Julia Tannheimer, Marlene Fichtner, Julia Kink und Anna Weidl für die erkrankte Johanna Puff für den DSV.

DEINE MEINUNG

In Kontiolahti stehen am Samstag noch Single-Mixed- (13.10 Uhr) und Mixed-Staffel (15.15) auf dem Programm. Zum Abschluss des ersten Weltcups der Saison sind am Sonntag die Sprints bei Männern (13.00) und Frauen (16.15) geplant.

—mit Sport-Informations-Dienst (SID)