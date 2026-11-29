Der Sprint der Frauen bildet beim Auftakt des Biathlon-Weltcups in Kontiolahti den Abschluss. Für die DSV-Athletinnen geht es um Punkte und wichtige Erkenntnisse für den weiteren Saisonverlauf.

Zum Abschluss des ersten Weltcup-Wochenendes der neuen Saison stehen die Biathletinnen in Kontiolahti im Sprint-Wettbewerb vor ihrer nächsten Bewährungsprobe. Los geht es um 16.15 Uhr.

Nach den bereits ausgetragenen Einzelrennen bietet das Rennen über 7,5 Kilometer erneut eine wichtige Standortbestimmung im Kampf um Weltcup-Punkte und gute Ausgangspositionen für die weiteren Wettkämpfe.

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Biathlon: Darauf kommt es im Sprint an

Der Sprint gehört zu den prestigeträchtigsten und zugleich spannendsten Disziplinen im Biathlon. Die Athletinnen müssen zweimal an den Schießstand, zunächst liegend und anschließend stehend.

Für jede nicht getroffene Scheibe geht es auf eine 150 Meter lange Strafrunde. Dadurch können bereits wenige Fehler den Unterschied zwischen einem Spitzenplatz und einem Resultat im Mittelfeld ausmachen. Gleichzeitig bleibt das Rennen häufig lange offen.

Kontiolahti als besondere Biathlon-Herausforderung

Die Strecke in Kontiolahti zählt zu den traditionsreichsten im Weltcup-Kalender. Das finnische Stadion ist für seine anspruchsvolle Streckenführung bekannt, die mehrere längere Anstiege mit schnellen Abfahrten kombiniert.

Vor allem in den frühen Saisonrennen spielen zudem winterliche Temperaturen und wechselnde Windverhältnisse eine wichtige Rolle. Die Bedingungen können sich während des Wettkampfs verändern und sowohl die Laufzeiten als auch die Trefferquoten beeinflussen.

Für die deutschen Athletinnen geht es damit nicht nur um ein gutes Ergebnis zum Abschluss des Auftaktwochenendes. Ebenso wichtig wird sein, weitere Erkenntnisse über die eigene Form zu sammeln und mit einem positiven Gefühl zu den nächsten Weltcup-Stationen zu reisen.