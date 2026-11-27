Julia Tannheimer startet stark in die neue Saison. Die 21-Jährige ist beim Weltcup-Auftakt beste Deutsche. Janina Hettich-Walz enttäuscht.

Biathlon-Toptalent Julia Tannheimer hat beim Einstand der neuen Bundestrainerin Sandra Flunger das Podest knapp verpasst.

Die 21-Jährige belegte beim Weltcup-Auftakt im finnischen Kontiolahti im Einzel über 15 km aber einen beachtlichen siebten Platz. Die laufstarke Tannheimer leistete sich nur einen Schießfehler. Damit trug ihr intensives Schieß-Training im Sommer erste Früchte.

Julia Tannheimer zeigte eine starke Leistung Julia Tannheimer zeigte eine starke Leistung © picture-alliance/dpa/SID/Sven Hoppe

„Es ist für mich ein Mega-Gefühl, dass es mit dem Schießen jetzt für mich auch mal im Wettkampf geklappt hat“, sagte Tannheimer in der ARD: „Es gibt auf jeden Fall noch viel Potenzial, ich bin noch jung. Gerade im Laufen wird es hoffentlich jedes Jahr jetzt noch besser. Im Schießen soll es jetzt natürlich immer so klappen, wie heute. Immer wird es nicht funktionieren, aber hoffentlich deutlich öfter.“

Ihre Leistung begeisterte auch Biathlon-Legende und ARD-Expertin Dorothea Wierer, die direkt nach Tannheimers vierten Schießen vor Freude brüllte: „Ich habe Gänsehaut.“ Zu diesem Zeitpunkt sah es sogar so aus, als wenn das Top-Talent auf das Podium laufen könnte. Dafür reichte es letztendlich knapp nicht.

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Deutsche Biathletinnen wollen wieder in die Weltspitze stoßen

Vanessa Voigt kam beim Sieg von Elvira Öberg auf Rang 13. Die 29-Jährige vergab eine bessere Platzierung mit einem Fehler im letzten Schießen. Die DSV-Frauen ohne Franziska Preuß wollen unter Flunger nach einem historisch schlechten Winter wieder dauerhaft zur Weltspitze aufschließen.

Der erfahrenen Janina Hettich-Walz, die einige Hoffnungen trägt, gelang dies in Kontiolahti schon einmal nicht. Die 30-Jährige erlebte mit fünf Schießfehlern einen Tag zum Vergessen.

Biathlon: Öberg holt sich den Sieg

Die Schwedin Öberg holte sich ihren 15. Weltcupsieg mit einem Schießfehler vor der fehlerfreien Finnin Sonja Leinamo und der Französin Julia Simon (0). Die deutschen Frauen konnten damit nicht an das starke Ergebnis der Männer anschließen. Am Donnerstag war Justus Strelow im Einzel auf Rang zwei gestürmt, Philipp Horn hatte Rang sechs belegt.

In Kontiolahti stehen am Samstag noch Single-Mixed- (13.10 Uhr) und Mixed-Staffel (15.15) auf dem Programm. Zum Abschluss des ersten Weltcups der Saison sind am Sonntag die Sprints bei Männern (13.00) und Frauen (16.15) geplant.

—mit Sport-Informations-Dienst (SID)