Eric Perrot und Lou Jeanmonnot verteidigen ihre Gesamtweltcup-Titel. Der Biathlon-Winter bringt einen neuen Kalender und eine Regeländerung.

Die Jagd auf Eric Perrot und Lou Jeanmonnot beginnt: Am 26. November startet der Biathlon-Weltcup in Kontiolahti in die neue Saison. Die beiden Franzosen gehen als Titelverteidiger im Gesamtweltcup in den Winter. Zum Auftakt stehen in Finnland Einzel, Sprints sowie eine Mixed- und eine Single-Mixed-Staffel auf dem Programm.

Der Kalender ist gewachsen: An zehn statt neun Weltcup-Orten sind 58 Wettbewerbe geplant. Neu ist eine kurze Station auf der Pokljuka direkt nach dem Jahreswechsel. Oberhof rückt dagegen vom Januar in den März und empfängt die Athleten damit erst nach der Weltmeisterschaft.

Die neue Biathlon-Saison steht an Die neue Biathlon-Saison steht an © IMAGO/NTB

Neue Massenstart-Regel

Beim Zugang zum Massenstart gibt es in diesem Winter eine Änderung: Im Weltcup sind künftig nur noch die besten 20 der Gesamtwertung automatisch qualifiziert. Die weiteren zehn Plätze gehen an Athleten, die bei der jeweiligen Weltcup-Station besonders viele Punkte gesammelt haben. Damit erhalten mehr formstarke Starter eine Chance auf das Feld der 30.

Frankreich darf bei den ersten beiden Weltcups jeweils sieben Frauen und Männer einsetzen. Die zusätzlichen Startplätze hängen mit den Gesamtweltcup-Siegen von Jeanmonnot und Perrot zusammen. Das deutsche Team verfügt bei Frauen und Männern jeweils über sechs reguläre Startplätze.

WM in Otepää als Höhepunkt der Saison

Im estnischen Otepää geht es vom 10. bis zum 21. Februar um WM-Medaillen. Zwölf Wettbewerbe stehen bei den Titelkämpfen auf dem Programm, ihre Ergebnisse zählen nicht für den Gesamtweltcup. Für die deutschen Teams sind besonders die Staffeln eine Gelegenheit, um Medaillen zu kämpfen.

Nach der WM folgen die Weltcups in Oberhof und Östersund, ehe der Winter am Holmenkollen in Oslo endet. In Oberhof sind Sprints, Verfolgungen und die Staffeln der Frauen und Männer vorgesehen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.