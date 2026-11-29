Julia Tannheimer hat beim Weltcup von Kontiolahti schon vor dem ersten Anschlag mit der Waffe zu kämpfen. Ein gebrochener Schlagbolzen sorgt vor dem Rennen für einige stressige Momente.

Der Saisonstart fiel für Julia Tannheimer mit Platz sieben im Einzel wie gemalt aus. Doch vor dem Sprint am Sonntag ist es für die junge deutsche Biathletin hektisch geworden.

Bei der 21-Jährigen brach kurz vor dem Start der Schlagbolzen am Gewehr. Eine denkbar ungünstiger Vorfall, aber mit glimpflichem Ausgang: Das deutsche Service-Team bastelte fleißig und schaffte es trotz der großen Eile rechtzeitig, die Waffe zu fixen.

Das Service-Team hatte alle Hände voll zu tun Das Service-Team hatte alle Hände voll zu tun © ARD

“Das ist eine wirklich sehr große Stresssituation. Man muss rumschrauben und das Teil austauschen. Als Athletin muss man abwarten, bis man anschießen kann. Da muss man sich noch mal voll fokussieren und ruhig durchatmen“, erklärte ARD-Expertin Dorothea Wierer.

Biathlon: „Worst-Case-Szenario“

Bundestrainerin Sandra Flunger sprach im Interview mit dem Ersten von einem „Worst-Case-Szenario“, speziell für „eine junge Athletin“.

Externer Inhalt Spotify Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Die DSV-Trainerin stempelte den Vorfall ansonsten aber unter dem Credo „Erfahrung sammeln“ ab. „Das gehört einmal im Biathlon Leben dazu, dass vor dem Start der Startbolzen kaputtgeht. Der wurde jetzt aber fixiert. Sie ist dabei echt locker geblieben“, verdeutlichte sie.

Ganz störungsfrei lief das Schießen bei Tannheimer dann allerdings nicht. Die laufstarke Biathletin leistete sich zwei Fehler im Liegendanschlag und verlor damit alle Chancen auf eine weitere starke Platzierung. Beim Stehendanschlag kam ein weiterer Fehlschuss dazu.