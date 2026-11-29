DSV-Biathlet Philipp Nawrath verpasst das Podest im Sprint nur hauchdünn. Auch sein Teamkollege Justus Strelow zeigt erneut eine starke Leistung. Der Sieg geht nach Frankreich.

Die deutschen Biathleten haben sich weiter in Topform gezeigt, das Podium aber knapp verpasst. Philipp Nawrath belegte beim Biathlon-Weltcup im finnischen Kontiolahti im Sprint den undankbaren vierten Platz. Justus Strelow wurde im Rennen über 10 km Fünfter.

Der Sieg ging mit deutlichem Vorsprung an den fehlerfreien Gesamtweltcupsieger Eric Perrot vor Campbell Wright (USA/1) und Sebastian Samuelsson (Schweden/0).

Nawrath traf alle Scheiben und lag lediglich 1,8 Sekunden hinter dem Schweden, dem ebenfalls fehlerfreien Strelow fehlten 5,2 Sekunden.

„Wahnsinn, Wahnsinn. Der hat ein Selbstvertrauen zurzeit!“, rief Dorothea Wierer in ihrer Rolle als ARD-Expertin nach dem 2. Schießen von Strelow, der auch in der Loipe einen deutlichen Sprung gemacht hat.

Strelow und Nawrath zufrieden, Horn ärgert sich „unglaublich“

Strelow erklärte in der ARD, dass er aktuell bereits mit einem guten Gefühl in die Rennen geht: „Wenn man so gut in die Saison startet und so positive Ergebnisse auch in der Loipe sammelt, geht man mit einem Stück weit mehr Selbstvertrauen und Lockerheit ins Rennen. Das Skimaterial hat die ganze Woche optimal gepasst, dazu ein guter Körper und gute Leistungen am Schießstand. Wenn alles zusammenkommt, reicht es auch für die Weltspitze.“

Mit der zwölftbesten Laufzeit hielt er den Kontakt zur Weltspitze, Nawrath gelang sogar die siebtschnellste Laufzeit. Auch wenn nur ein Wimpernschlag auf das Podest fehlte, war Nawrath zufrieden: „Das Pacing war richtig. Nicht gleich voll attackieren, sondern auch schauen, dass man hinten noch ein paar Körner hat. Die rote Gruppe kannte die Zeiten und konnte sich daran hochziehen, vielleicht hat das den Unterschied gemacht.“

Auch Philipp Horn zeigte mit Rang zwölf eine ordentliche Leistung, haderte aber mit seinem Fehler beim letzten Schuss: „Das hat mich unglaublich geärgert. Das nervt mich einfach, da ging schon wieder der Kopf an. Ich dachte, ich stehe so sauber, vier perfekte Schuss, den letzten treffe ich auch noch. Da ist man einmal nicht 100 Prozent mit der Aufmerksamkeit da und schon geht er daneben.“

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Biathlon: Strelow mit starkem Weltcup-Auftaktwochenende

Zuvor hatte Strelow im Einzel über 20 km und in der Single-Mixed-Staffel mit Marlene Fichtner Platz zwei belegt. Auch die deutsche Mixed-Staffel war am Samstag Dritte geworden.

In Kontiolahti steht am Sonntag (16.15 Uhr/ARD) noch der Sprint der Frauen auf dem Programm.

Weiter geht es im Weltcup im österreichischen Hochfilzen. Von 4. bis 6. Dezember sind Sprintrennen, Verfolgung und Staffeln geplant.