Beim Sprint-Sieg von Eric Perrot gehen Norwegens Biathlon-Männer in Kontiolahti leer aus. Norwegens Experte Torgeir Björn findet danach deutliche Worte.

Eric Perrot hat im Weltcup-Sprint von Kontiolahti die Konkurrenz distanziert – und Norwegens Biathlon-Männern einen schweren Tag beschert. Der Franzose traf alle zehn Scheiben und setzte sich über zehn Kilometer an die Spitze. Hinter ihm lagen Campbell Wright aus den USA und der Schwede Sebastian Samuelsson.

Johan-Olav Botn und Vetle Sjåstad Christiansen waren vor dem zweiten Schießen noch gut im Rennen. Doch beide verfehlten stehend jeweils zwei Scheiben und mussten in die Strafrunde. Botn lag danach zunächst auf Rang sechs, Christiansen auf Platz elf.

NRK-Experte Torgeir Björn fand für die norwegische Mannschaft deutliche Worte. „Das ist für ein starkes norwegisches Biathlon-Team mangelhaft. Wir sind da ein bisschen verwöhnt, aber wir haben eine starke Mannschaft, und wenn man niemanden unter den besten sechs hat, hat man unter seinen Möglichkeiten abgeschnitten“, sagte der Experte: „Jetzt kommt es darauf an, und man muss schon am ersten Wochenende liefern.“

Biathlon: Auch deutsche Podest-Hoffnungen platzen

Auf der Schlussrunde zeigte Botn noch einmal seine Stärke. „Er ist eine gute Schlussrunde gelaufen. Er hat auf der Schlussrunde zehn Sekunden auf Sieger Eric Perrot aufgeholt. Den Sieg hat er heute am Schießstand verloren“, sagte Björn über den Norweger.

Philipp Nawrath und Justus Strelow reihten sich zwischen dem Podest und Botn ein. Nawrath lag als Vierter 1,8 Sekunden hinter Samuelsson, Strelow als Fünfter weitere 3,4 Sekunden zurück. Martin Uldal belegte zunächst Rang acht, während sein Landsmann Endre Strömsheim noch auf der Strecke war.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.