Bob-Olympiasiegerin Jamanka zurückgetreten

Bob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka hat gut zwei Monate nach ihrer Silbermedaille im Zweier bei den Winterspielen in Peking ihren Rücktritt verkündet. Das gab die 31-Jährige am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt. "Ich habe für mich jetzt den Zeitpunkt gesehen, meine Karriere zu beenden, und bin froh, dass ich dies nach einer olympischen Silbermedaille tun kann", sagte Jamanka. Sie wolle nun in ihrer Heimatstadt Berlin ein Studium beginnen.