Bob-„Kaiser“ Friedrich will die 100-Siege-Marke knacken

Mit 13 Triumphen ist „Kaiser“ Friedrich in der Rinne der Rekordweltmeister. Bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking gewann er jeweils Doppelgold im Zweier und Vierer. Zudem feierte er 14 Erfolge im Gesamtweltcup (Zweier fünfmal, Vierer viermal und Kombination fünfmal).