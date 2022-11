Schlittenverband fordert: Wintersport nur in Wintermonaten

Der deutsche Schlittenverband BSD will sich offensiv für eine zeitgemäßere Rolle des Wintersports einsetzen und damit unter anderem der Energiekrise Rechnung tragen. "Der Wintersport muss wieder in die Wintermonate verlagert werden", sagte Vorstandsmitglied Alexander Resch am Freitag im Rahmen der Saisoneröffnungs-Veranstaltung des BSD.