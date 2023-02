Tödlicher Bob-Unfall in Oberhof: Bahn stellt den Betrieb ein

Nach dem tödlichen Unfall auf der Bob- und Rennrodelbahn in Oberhof wird der Bahnbetrieb in der laufenden Saison komplett und mit sofortiger Wirkung eingestellt. Das teilte Hartmut Schubert, Vorsitzender des Zweckverbandes Thüringer Wintersportzentrum, am Freitag mit. Am Donnerstagabend war ein 45 Jahre alter Mann in dem auch von Freizeitsportlern genutzten Eiskanal im Thüringer Wald ums Leben gekommen.