Deutscher Doppel-Triumph bei Bob-WM nach Sturz-Drama: "Das Schlimmste, was passieren kann"

Ein deutscher Doppelsieg und ein deutsches Drama: Kim Kalicki hat sich in St. Moritz erstmals zur Weltmeisterin im Zweierbob gekrönt - Olympiasiegerin Laura Nolte dagegen stürzte schwer und musste das Rennen vorzeitig beenden. Für Kalicki war es der größte Erfolg ihrer Karriere, und der gelang auch Lisa Buckwitz: Die 28-Jährige gewann mit nur fünf Hundertstelsekunden Rückstand Silber.

„Ich wusste: Wenn wir noch gewinnen wollen, muss ich an der Stelle die Bande vermeiden“, sagte sie später: „Ich wollte deshalb dort etwas mehr machen, es war bei dem Reif auf der Bahn aber viel zu viel. Die Lenkung hat stärker reagiert als ich dachte.“

Sturz-Drama um Olympiasiegerin Nolte

Schon recht früh in der schwierigen Natureisbahn kippte der schwere Schlitten daher krachend auf die Seite und rutschte mit hohem Tempo seitwärts in Richtung Ziel. Nolte und Anschieberin Neele Schuten versuchten, sich im schützenden Bob zu halten.

„Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man weit oben in der Bahn stürzt“, sagte Thomas Schwab, Vorstand des deutschen Verbandes BSD, in der ARD: „Dann rutscht man noch sehr weit, und es drückt einen immer wieder aus dem Bob. Wir halten dann immer alle die Luft an.“