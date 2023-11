Bob: Triple-Triumph für Lochner zum Weltcup-Auftakt

Totale Dominanz zum Auftakt: Bob-Weltmeister Johannes Lochner hat mit dem dritten Sieg im dritten Saisonrennen ein perfektes erstes Weltcupwochenende gefeiert. Auf der Olympiabahn in Yanqing (China) ließ der 33-Jährige im Vierer seinem stärksten Rivalen Francesco Friedrich wie schon am Samstag und am Freitag im Zweier keine Chance.