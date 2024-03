Bob-WM: Deutsches Trio brilliert zum Zweier-Auftakt

Die drei deutschen Frauen-Zweierbobs liegen nach zwei von vier WM-Läufen in Winterberg deutlich vor der internationalen Konkurrenz auf Medaillenkurs. Lisa Buckwitz (Oberhof) geht als Führende in die zwei entscheidenden Läufe am Samstag. Das vorläufige Podium komplettieren Laura Nolte (Winterberg) und Kim Kalicki (Wiesbaden) mit Rückständen von 0,04 und 0,06 Sekunden. Die US-Amerikanerin Kaysha Love liegt auf Rang vier bereits 0,72 Sekunden zurück.