Bob-WM: Spies schwärmt nach fast perfekter Ausbeute

Bob-Bundestrainer Rene Spies kam nach der "überragenden Weltmeisterschaft" in Winterberg gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Wahnsinnig, begeisternd, bewundernswert", sind die Worte, mit denen Spies die Leistungen seiner Athleten umschrieb.

"Am Ende haben wir eine Medaille abgegeben, das ist eine Ausbeute, die es so in den nächsten Jahren nicht mehr geben wird", bilanzierte der 50-Jährige die vom deutschen Erfolg geprägten Titelkämpfe auf der Heim-Bahn. Bei der Frage nach seinem WM-Highlight musste der Erfolgscoach kurz überlegen und zählte dann der Reihe nach alle seine Piloten und Pilotinnen auf. "Es gibt nicht das eine Highlight", sagte Spies: "Das Team war gut vorbereitet und hat dann aber auch alles abgerufen."