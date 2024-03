Bobpilotin Nolte gewinnt erstmals den Gesamtweltcup

Großer Tag für Olympiasiegerin Laura Nolte: Die 25 Jahre alte Winterbergerin holte sich am Sonntag beim Saisonfinale in Lake Placid/USA zum ersten Mal den Triumph im Gesamtweltcup und zugleich noch wie im Vorjahr die Saisonwertung im Zweier. Im Monobob hatte sie in der Abschlusswertung den dritten Rang belegt.