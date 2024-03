"Deutsche Phalanx": Spies prognostiziert Dreikampf

Spies erwartet "einen heißen Kampf zwischen den drei Teams. International muss man dann sehen, wer in die deutsche Phalanx noch reinstoßen kann."

Angeführt wird die Phalanx, die einen Dreifachsieg nach dem anderen einfährt, derzeit klar von Francesco Friedrich, der 33-Jährige gewann in dieser Saison beide Gesamtweltcups und räumte zweimal WM-Gold ab. Dabei profitierte der Sachse aber zweifelsohne auch vom folgenreichen Sturz Lochners in Altenberg, der seine Form in der Folge nicht halten konnte.