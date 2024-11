Deutsche Olympiasiegerin mit OnlyFans-Deal: "Ich muss uns vermarkten, so gut ich kann"

Ein ungewöhnlicher Sponsor für den Eiskanal: Bobfahrerin Lisa Buckwitz setzt in diesem Weltcup-Winter auf finanzielle Unterstützung von der Erotikplattform OnlyFans - und rechtfertigt den Deal nun in einem Spiegel -Interview.

OnlyFans will mit Sportlern Image aufbessern

Die Erotikplattform sei über eine Agentur auf Buckwitz zugekommen. "Sie suchen derzeit Athleten und Athletinnen in Deutschland und Europa, weil sie ihr Image verbessern wollen", erklärte die Pyeongchang-Olympiasiegerin im Zweierbob: "Die Plattform war eigentlich nicht für sexuelle Inhalte gedacht, sondern dafür, mit Fans in Kontakt treten zu können. Auf Instagram habe ich fast eine halbe Million Follower, aber so richtig in die Kommunikation komme ich da nicht."